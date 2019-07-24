مقتل 11 شخصا في انزلاق أرضي جنوب غرب الصين

أعلنت ​السلطات الصينية​ عن مقتل 11 شخصا وفقدان 34 آخرين، جراء انزلاق أرضي جنوب غربي البلاد، مشيرةً إلى أن السلطات الصينية أطلقت أعمال بحث وإنقاذ في المنطقة المتضررة.

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