الجيش الإسرائيلي يعلن عن اعتقال 23 فلسطينيا في الضفة الغربية

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​ عن اعتقال 23 فلسطينيا، في مناطق متعددة في ​الضفة الغربية​ خلال ساعات الليلة الماضية بشبهة الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية، وتمت إحالتهم للتحقيق من قبل ​قوات الأمن​.

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