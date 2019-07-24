المتحدث باسم ناقلة النفط البريطانية المحتجزة في إيران: تواصلنا مع الطاقم وهم بخير

أعلن المتحدث باسم ناقلة النفط البريطانية المحتجزة في إيران أننا "تواصلنا مع طاقم الناقلة وهم بخير".
وفي وقت سابق أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا هو إجراء قانوني.
وطلب ربيعي من كل الدول التي تطالب إيران بالإفراج عن هذه الناقلة أن تقول الأمر نفسه لبريطانيا.
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