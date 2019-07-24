"المونيتور": الحرب على اليمن مستنقعٌ مكلفٌ للرياض

أفاد موقع "المونيتور" الاميركي عن "إرسال ​واشنطن​ خمس مئة جندي أميركي إلى ​السعودية​ وتحديدا إلى قاعدة الأمير سلطان"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي ينسحب فيه حلفاء السعودية من الحرب على ​اليمن​"، واصفاً الحرب على اليمن بالمستنقع المكلِف، لافتاً إلى أن "​الصواريخ​ اليمنية تطال مدن سعودية مثل أبها، وحتى العاصمة ​الرياض​".

وأشار إلى الانسحاب الإماراتي، موضحا أن "هذا الانسحاب يضع السعودية في موقف صعب"، لافتاً إلى أنه "سيكون من الصعب أكثر فأكثر إدارة التحالف المعادي للحوثيين"، مضيفاً "​الكونغرس​ قد أكد على أنه يريد من ​الإدارة الأميركية​ إجراء عملية مراجعة شاملة ل​سياسة​ واشنطن حيال السعودية وخاصة للعلاقة مع ولي العهد محمد بن سلمان، وقال إن تصويت ​مجلس النواب الأميركي​ الأسبوع الفائت بعدم بيع السلاح إلى السعودية يدل على افتقار السعودية وولي عهدها للشعبية في أوساط أعضاء النواب الأميركي".