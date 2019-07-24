"المونيتور": الحرب على اليمن مستنقعٌ مكلفٌ للرياض

أفاد موقع "المونيتور" الاميركي عن "إرسال واشنطن خمس مئة جندي أميركي إلى السعودية وتحديدا إلى قاعدة الأمير سلطان"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي ينسحب فيه حلفاء السعودية من الحرب على اليمن"، واصفاً الحرب على اليمن بالمستنقع المكلِف، لافتاً إلى أن "الصواريخ اليمنية تطال مدن سعودية مثل أبها، وحتى العاصمة الرياض".
وأشار إلى الانسحاب الإماراتي، موضحا أن "هذا الانسحاب يضع السعودية في موقف صعب"، لافتاً إلى أنه "سيكون من الصعب أكثر فأكثر إدارة التحالف المعادي للحوثيين"، مضيفاً "الكونغرس قد أكد على أنه يريد من الإدارة الأميركية إجراء عملية مراجعة شاملة لسياسة واشنطن حيال السعودية وخاصة للعلاقة مع ولي العهد محمد بن سلمان، وقال إن تصويت مجلس النواب الأميركي الأسبوع الفائت بعدم بيع السلاح إلى السعودية يدل على افتقار السعودية وولي عهدها للشعبية في أوساط أعضاء النواب الأميركي".
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