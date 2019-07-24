وزارة الداخلية البريطانية: آلاف الصبية في سن 14 عاما يحملون أسلحة بيضاء في انجلترا وويلز

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Getty Images أكثر من 17 ألفا و500 صبي في سن 14 عاما يحملون الأسلحة واستخدموها في إنجلترا

كشفت وزارة الداخلية البريطانية أن أكثر من 17 ألفا و500 صبي في سن 14 عاما يحملون أسلحة بيضاء ونارية في إنجلترا وويلز.

وجاءت تلك التقديرات في تقرير أصدرته الوزارة بشأن يدرس "مؤشرات أعمال العنف الخطيرة" عند المراهقين من مواليد عامي 2000 و 2001.

وقالت الدراسة إن الطفل الوحيد بدون إخوة، أو المراهقين الذين يزيد عدد أشقائهم عن 4 ، كانوا أكثر عرضة للتورط في أعمال عنف خطيرة.

ووفقا للدراسة، هناك عوامل أخرى لانتشار العنف لدى الأطفال خاصة بين هؤلاء الذين "واجهوا سوء معاملة في المنزل"، أو تعرضوا للتنمر.

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كما خلصت الدراسة إلى أن نحو الثلث من الصبية المراهقين الذين يحملون أسلحة تعرضوا لاعتداء مسلح في السابق، كما أنهم أكثر عرضة لتعاطي المخدرات من أولئك الذين لم يستخدموا الأسلحة.

Getty Images مجموعة من الأسلحة جمعتها الشرطة البريطانية بعد إطلاق مبادرة للعفو عن حامليها

وخلصت أيضا إلى أن العرق والانتماء إلى طائفة أو فئة معينة "لا يرتبط بشكل كبير" باستخدام السلاح أو حمله.

واعتمد البحث على دراسة جماعة الألفية (MCS)، والتي شملت عينة بلغت 11 ألفا و24 شخصا، وفحص الخبراء سلوكهم في سن 13 إلى 15 سنة.

وذكرت الدراسة أن "3.47 في المائة من أفراد العينة أبلغوا عن حمل واستخدام سلاح وأن 71.3 في المائة منهم كانوا من الذكور".