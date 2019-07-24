دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters رئيس البرازيل يزور قطر والسعودية والإمارات في أكتوبر

برازيليا (رويترز) - قالت الحكومة البرازيلية يوم الثلاثاء إن رئيس البلاد جايير بولسونارو يعتزم القيام بجولة خارجية رسمية في أواخر أكتوبر تشرين الأول تشمل قطر والسعودية والإمارات والصين.

وقال مصدر لرويترز إن برنامج الرحلة لا يزال قيد الإعداد وإن بولسونارو يرغب أيضا في زيارة اليابان من أجل حضور مراسم التتويج الرسمي للإمبراطور ناروهيتو في 22 أكتوبر تشرين الأول، رغم أنه أضاف أن ذلك ربما لا يكون ممكنا.

كان بولسونارو قد أوضح في عدة مناسبات نيته زيارة الصين، أكبر شريك تجاري لبلاده، في وقت لاحق هذا العام في مسعى لإصلاح الأضرار التي تسببت فيها تصريحاته خلال الحملة الانتخابية العام الماضي عندما انتقد هيمنة الصين على قطاعات اقتصادية رئيسية في البرازيل.

ووعد الرئيس البرازيلي أيضا بنقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، سيرا على نهج الولايات المتحدة، فيما تسبب في توتر علاقات البرازيل مع دول عربية تعد وجهة كبرى لصادرات الدواجن البرازيلية.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير محمد فرج)