السفارة الأمريكية: ملتزمون بتحويل 750 مليون دولار مساعدات نقدية للأردن نهاية العام

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان - (د ب أ):

أكدت السفارة الأمريكية في الأردن أن المساعدات النقدية الأمريكية للمملكة، والبالغة زهاء 750 مليون دولار، من أصل إجمالي المساعدات البالغ 5ر1 مليار، سيتم تحويلها قبل نهاية العام الحالي.

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية اليوم الأربعاء عن المتحدث باسم السفارة دانييل مانجييس القول إنه سيتم تحويل دعم ميزانية الحكومة الأردنية هذا العام وفقا لجدول زمني مماثل للتحويل الذي تم العام الماضي.

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ويشار إلى أن الأردن حصل على مساعدات العام الماضي في شهر كانون أول/ديسمبر، بما يعادل 745 مليون دولار.

ووفقا لمانجييس، فإن مساعدات العام الحالي "تعد جزءا من التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه الأردن، كما هو مبين في مذكرة التفاهم المبرمة في شباط/فبراير 2018 بين الولايات المتحدة والأردن، والتي وعدت بمساعدات ثنائية بحد أدنى 275ر1 مليار دولار سنويا على مدى خمس سنوات، وبما مجموعه 375ر6 مليار دولار تبدأ من 2018 وتنتهي في 2022".

وقال :"على مدار العقود الستة الماضية، عملت الولايات المتحدة والأردن، جنباً إلى جنب، لتحسين الاستقرارين الاقتصادي والإقليمي، وتعزيز الحكم الديمقراطي، وتقديم الخدمات الأساسية لشعب هذا البلد".