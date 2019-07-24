توقيع بروتوكول بين الإنتاج الحربي وشركة سعودية لتصنيع موانع التسريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين "الهيئة القومية للإنتاج الحربي" وشركة بيسان، السعودية، إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع موانع التسريب (الجوانات)، بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وحسب بيان، الأربعاء، يأتي توقيع البروتوكول في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة، بالتعاون مع الشركات السعودية، لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

ويهدف توقيع البروتوكول إلى التعاون بين شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي)، وشركة " بيسان" السعودية في مجال تبادل الخبرات للتصنيع المشترك لموانع التسريب (الجوانات) وبخطوات متدرجة حتى يتم نقل التكنولوجيا بالكامل للجانبين، كما يهدف للتعاون بين الطرفين في تنفيذ المشروعات القومية التي يتم تنفيذها بكل من مصر والسعودية .

وأكد عبد الله بن فيصل بن صالح الزامل، الرئيس التنفيذي لشركة "بيسان" السعودية، أن توقيع البروتوكول يعكس اهتمام الجانب السعودي بالمساهمة في الطفرة الاقتصادية الملموسة بمصر، والمشاركة في فرص الاستثمار الواعدة بالسوق المصري، مؤكدًا أن الحرص على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي في إطار ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من سمعة طيبة والسرعة والدقة في أداء الأعمال الموكلة إليها، واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، الأمر الذي يساهم في نجاح هذا التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات تخدم كلا الجانبين.