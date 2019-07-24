جامعة حلوان تعلن شروط الالتحاق ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أعلنت كلية الصيدلة بجامعة حلوان، طرح برنامج جديد ومتميز لدراسة "الصيدلة الاكلينيكية" بنظام الساعات المعتمدة.

وذكرت الكلية في بيان، اليوم الأربعاء، أن برنامج الصيدلة الإكلينيكية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة علمي علوم عن طريق مكتب التنسيق، وكذلك طلاب الثانوية العامة المعادلة عن طريق مكتب التنسيق، والطلاب المقيدين بكليات الصيدلة المناظرة (من نفس البرنامج ذو اللائحة الموحدة)، والراغبين في التحويل إلى برنامج الصيدلة الإكلينيكية بنظام الساعات المعتمدة على ألا تتعدى نسبة الطلاب المحولين للبرنامج ٢٥٪ من عدد طلاب الفرقة.

وأوضحت الدكتورة وداد سكران، عميد كلية الصيدلة، أنه يتطلب للتخرج من البرنامج اجتياز ١٨٠ ساعة معتمدة موزعة على ١٠ فصول دراسية (متطلبات الكلية الإجبارية ١٧٤ ساعة ومتطلبات الكلية الاختيارية ٦ ساعات)، بالإضافة إلى اجتياز متطلبات الجامعة وعددها ٦ ساعات معتمدة.

ويتم تدريب الطالب ميدانيا بواقع ٣٠٠ ساعة مقسمة إلى ٢٠٠ ساعة فعلية في المؤسسات الصيدلية و٢٠٠ ساعة إكلينيكية في المستشفيات التي يقرها مجلس الكلية وتحت إشراف عضو هيئة التدريس.