مصرع عامل وإصابة شقيقه في حادث تصادم بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبد الواحد:

لقي عامل مصرعه، وأصيب شقيقه، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بين سيارة، وعربة كارو، بدائرة مركز دار السلام، جنوبي سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء هشام الشافعي إخطاراً من مركز شرطة دار السلام، بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي الشرقي، بناحية قرية أولاد الشيخ دائرة المركز.

تبين أنه أثناء سير السيارة قيادة "ضيف. ب" 62 عاماً، سائق، مقيم دائرة مركز طما، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بعربة كارو يستقلها "شاهر. ع" 25 عاماً، عامل، ما أدى لسقوطها بترعة الفاروقية المجاورة للطريق.

Advertisements

نتج عن الحادث وفاة قائد العربة الكارو، وإصابة شقيقه "رمضان" 19 عاماً عامل، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي، وأفاد مفتش الصحة بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.