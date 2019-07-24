ضبط عامل استولى على "توك توك" تحت تهديد السلاح بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

ضبطت أجهزة الأمن بسوهاج، اليوم الأربعاء، عامل استولى على "توك توك" من قائده تحت تهديد السلاح بدائرة مركز طما.

تلقى العميد أحمد شمندي، مأمور مركز شرطة طما، بلاغاً من "محمد. ج" 28 عاماً سائق "توك توك"، بأنه أثناء تواجده بدراجته النارية "توك توك" ببندر طما، طلب منه أحد الأشخاص توصيله لقرية الأربعين دائرة المركز، وبناحية كوبري طما العلوي قام بتهديده بسلاح ناري والاستيلاء على الـ"توك توك" قيادته وفر هارباً.

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أسفرت تحريات إدارة البحث الجنائي إلى أن مرتكب الواقعة "محمد. ف" 24 عاماً، عامل، ويقيم دائرة مركز صدفا بمحافظة أسيوط.

جرى ضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري "فرد روسي محلي الصنع" و3 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بالتصرف في "التوك توك" بالبيع.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.