مجلس الشيوخ الامريكي يصادق على تعيين مارك إسبر وزيرا للدفاع

وصوت 90 عضوا بالمجلس لصالح تعيين إسبر، فيما رفض 8 أعضاء، حسبما أفادت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.
وفيجانفي 2019، عيّن ترامب، شاناهان وزيرا للدفاع بالوكالة، خلفا لجيمس ماتيس، الذي استقال بعد خلاف مع ترامب بشأن خططه لسحب القوات الأمريكية من سوريا، حسب تقارير محلية.
وكان إسبر قد عمل وزيرا للجيش منذ نوفمبر 2017 ، وهو منصب مدني داخل وزارة الدفاع الأمريكية.
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