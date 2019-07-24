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مجلس الشيوخ الامريكي يصادق على تعيين مارك إسبر وزيرا للدفاع

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 صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، على تعيين مارك إسبر وزيرا جديدا للدفاع، بعد نحو أسبوعين من ترشيحه من قبل البيت الأبيض للمنصب.

وصوت 90 عضوا بالمجلس لصالح تعيين إسبر، فيما رفض 8 أعضاء، حسبما أفادت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.

 

 

ويصبح إسبر بذلك رسميا وزيرا للدفاع خلفا لباتريك شاناهان الذي تولى منصب القائم بأعمال وزير الدفاع منذ مطلع العام الجاري.

وفيجانفي  2019، عيّن ترامب، شاناهان وزيرا للدفاع بالوكالة، خلفا لجيمس ماتيس، الذي استقال بعد خلاف مع ترامب بشأن خططه لسحب القوات الأمريكية من سوريا، حسب تقارير محلية.

وكان إسبر قد عمل وزيرا للجيش منذ نوفمبر 2017 ، وهو منصب مدني داخل وزارة الدفاع الأمريكية.

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