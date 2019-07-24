بكين: الولايات المتحدة تقوض الاستقرار العالمي

قالت الصين، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تقوض الاستقرار الاستراتيجي العالمي من خلال توسيع نطاق الانفاق العسكري وبيع أسلحة لتايوان.

جاء ذلك في أول تقرير دفاعي تصدره البلاد منذ أن بدأ الرئيس الصيني شي جين بينج إصلاحاً عسكرياً شاملاً عام 2015، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وذكر التقرير الذي يحمل عنوان "الدفاع الوطني الصيني في العصر الجديد"، في إشارة إلى شعار رئيسي للرئيس شي، أن الولايات المتحدة أشعلت المنافسة بين الدول كبرى، مشيراً إلى أن ذلك يقوض الاستقرار العالمي.

وأضافت بكين، إن القضايا المتعلقة بتايوان أصبحت أكثر?? ??حدة وأوضحت أن القوى الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان تمثل أخطر تهديد مباشر للسلام والاستقرار في مضيق تايوان.

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يأتي ذلك في وقت شهدت في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم توتراً في الآونة الأخيرة في إطار حرب تجارية على خلفية تبادل زيادات في الرسوم الجمركية على واردات من الجانبين.

وأصبحت شركة "هواوي" الصينية العملاقة محور الحرب التجارية، حيث تتهمها الولايات المتحدة بـ "تسهيل تجسس" الحكومة الصينية وتقوم بممارسة الضغط على الدول الغربية الأخرى حتى لا تستخدم تقنيات الشركة الصينية.

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