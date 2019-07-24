فرنسا تدعو إيران إلى العودة للالتزام بالاتفاق النووي

أبلغت وزارة الخارجية الفرنسية مبعوثاً إيرانياً يزور باريس، بأن على طهران العودة للالتزام بالاتفاق النووي واتخاذ الخطوات الضرورية لضمان عدم تصعيد التوتر في مضيق هرمز. والتقى عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني مع الرئيس إيمانويل ماكرون في باريس. ويسعى ماكرون جاهداً لبدء وساطة بين طهران وواشنطن لتهدئة التوتر في المنطقة. Advertisements وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "هذا الاجتماع يهدف إلى تذكير مبعوث الرئيس الإيراني بأننا نتوقع من إيران العودة سريعاً للالتزام بتعهداتها بموجب اتفاق فيينا واتخاذ الخطوات الضرورية لبدء تهدئة التوتر". وكان عراقجي أحد المفاوضين الإيرانيين في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي وافقت إيران بموجبه على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. اقرأ أيضاً... بريطانيا تطالب إيران بالإفراج عن ناقلة النفط وطاقمها فوراً

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