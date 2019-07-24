توضيح صيني بشأن “الدورية الجوية المشتركة”

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قالت الصين إن أول دورية جوية مشتركة مع روسيا لم تكن موجهة إلى أطراف ثالثة، بعد أن اشتكت كوريا الجنوبية من أن الطائرات الحربية انتهكت مجالها الجوي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع وو تشيان إن القوات الجوية الصينية والروسية قامت بدورية الثلاثاء فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي دون دخول المجال الجوي لدول أخرى.

وأضاف وو إن الصين أرسلت اثنين من قاذفات القنابل من طراز “إتش-6 كي” في تشكيل مختلط مع طائرتين من طراز تو- 95 إس الروسية “لتعميق وتطوير” الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وكان مسؤول كوري جنوبي قال، الثلاثاء، إن الطائرات الحربية الصينية دخلت “منطقة استطلاع للدفاع الجوي” لكوريا الجنوبية قبالة ساحلها الجنوبي الغربي قبل رحلتها المشتركة مع الطائرات الروسية. أطلقت طائرات سلاح الجو الكوري الجنوبي 360 طلقة تحذيرية على طائرة روسية، وقدمت سول احتجاجات رسمية لكل من بكين وموسكو.

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وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ الثلاثاء أن “منطقة استطلاع للدفاع الجوي” التي أعلنتها كوريا الجنوبية ليست مجالاً جوياً إقليمياً وأن الآخرين يحق لهم الطيران عبرها.

المصدر وكالات