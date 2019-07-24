فرنسا: على إيران القيام بخطوات ضرورية لخفض التصعيد

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أعلنت الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، أن على إيران القيام بالخطوات الضرورية لخفض التصعيد.

في التفاصيل، أبلغت وزارة الخارجية الفرنسية مبعوثا إيرانيا كبيرا زار باريس الثلاثاء بأن على طهران العودة للالتزام بالاتفاق النووي واتخاذ الخطوات الضرورية لضمان عدم تصعيد التوتر في الخليج.

والتقى عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني مع الرئيس إيمانويل ماكرون في باريس، في خطوة يسعى فيها ماكرون جاهدا لبدء وساطة بين طهران وواشنطن من أجل تهدئة التوتر في المنطقة.

“الاتفاق النووي”

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان “هذا الاجتماع يهدف إلى تذكير مبعوث الرئيس الإيراني بأننا نتوقع من إيران العودة سريعا للالتزام بتعهداتها بموجب اتفاق فيينا واتخاذ الخطوات الضرورية لبدء تهدئة التوتر”.

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يذكر أن عراقجي كان كبير المفاوضين الإيرانيين في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي وافقت إيران بموجبه على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

المصدر: – العربية نت