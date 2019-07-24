فيديو لترمب: بوريس جونسون نسخة بريطانية عني

مع أن الرئيس الأميركي لم يقل حرفيا ما جعلته صحيفة “التايمز” البريطانية في موقعها مساء الثلاثاء عنوانا رئيسيا لخبرها، واستمر في نسختها الورقية اليوم أيضا، ولا نسمعه في فيديو تبثه “العربية.نت” أدناه لما قاله عن جونسون طوال 28 ثانية. إلا أن الواضح من العنوان، هو استنتاج من الصحيفة لما قصده ترمب من القليل الذي ذكره في مدحه لنفسه ولبوريس جونسون في كلمة ألقاها بتجمع للشباب الديمقراطيين بواشنطن، الثلاثاء.

قال عنه: “لدينا فعلا رجل جيد، سيكون رئيسا لوزراء المملكة المتحدة، بوريس جونسون. رجل طيب، وهو قاس وذكي. يقولون ترمب البريطاني. يسمونه ترمب البريطاني”. ثم تابع وقال: “الناس يقولون ما هو شيء جيد. إنهم معجبون بي هناك، وهو ما أرادوه، وما يحتاجونه. بوريس جيد، وسيقوم بعمل جيد”. كما سبق وهنأه في “تغريدة” تويترية أيضا، أكد فيها أن المقرر توليه رئاسة الوزراء بعد زيارته اليوم الأربعاء للملكة إليزابيث الثانية “سيكون عظيما” وفق ما يتفاءل.

كينغدوم أصبحت كينغستون في تهنئة إيفانكا

إيفانكا، ابنة الرئيس الأميركي، هنأت جونسون أيضا، ولكن في “تغريدة” تويترية، أخطأت فيها بكلمة “المملكة” بالعبارة المفترض أن تكون”رئيس الوزراء المقبل للمملكة المتحدة”. إلا أنها كتبت Kingston الخاطئة، بدل Kingdom الصحيحة، ومعناها المملكة في العبارة.

ثم بقيت Kingston مستمرة أكثر من 3 ساعات على مرأى 6 ملايين و700 ألف “تويتري” يتابعون حسابها، إضافة إلى غيرهم ملايين قرأوها بحسابات من أعادوا تغريدها، إلى أن تنبهت إيفانكا، أو ربما “أدمن” صفحتها، إلى الخطأ غير المقصود، فأسرعوا وصححوه، ولكن بعد فوات الأوان، لأن صورة التغريدة المتضمنة الخطأ، وعثرت عليها “العربية.نت” بسهولة، كانت قد انتشرت “أونلاين” في مواقع التواصل وكل مكان، وخطفت الأضواء حتى أكثر مما قاله دونالد ترمب نفسه عن جونسون.

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المصدر: لندن – كمال قبيسي