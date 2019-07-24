كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدمير عربة مدرعة أمريكية في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الطيران العسكري دعمه لوحدات الجيش السوري أثناء عملياتها ضد الإرهابيين في غرب محافظة حماة.

وبات معلوما أن إحدى عمليات الدعم الجوي في محافظة حماة أسفرت عن تدمير عربة مدرعة أمريكية.

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وحسب معلومات "أفيابرو" فإن عربة HMMWV المدرعة الأمريكية التي تم تدميرها، غنمها الإرهابيون من القوات الديمقراطية السورية في وقت سابق. واستخدمها الإرهابيون خلال محاولتهم لاستعادة السيطرة على مناطق محررة منهم. وأخيرا لم يعد بإمكانهم استخدامها لأنها دُمرت.

وتجدر الإشارة إلى أن الإرهابيين يضطرون إلى ترك المزيد من المواقع في محافظة حماة. فمثلا، يُظهر الفيديو الذي تم نشره على شبكة الإنترنت استسلام مجموعة كبيرة من إرهابيي "هيئة تحرير الشام".