كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسي سوري: إيران تزود الحوثية بعشرات الطائرات عبر حزب الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سياسي سوري، عن أن إيران تزود مليشيا الحوثي بطائرات من دون طيار عبر حزب الله اللبناني.

وقالت مصادر سورية، أن إيران تدير الميليشيات الحوثية في اليمن، من غرفة عمليات الحرس الثوري في مدينة حلب.

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وكشف رئيس الجمعية الوطنية السورية محمد برمو في تصريح نشرته صحيفة "عكاظ" الصادرة اليوم، أن هذه الغرفة أصبحت الموجه العسكري للأذرع الإيرانية في المنطقة بدءاً من اليمن إلى سوريا مروراً بلبنان.

وقال عضو البرلمان السابق، إن إيران صنعت طائرات من دون طيار "درون"، وكلفت ذراعها حزب الله اللبناني بمهمة إيصالها إلى الميليشيات الحوثية عبر البحر إلى اليمن، مؤكداً تزويد إيران للميليشيات الحوثية بعشرات الطائرات من دون طيار، التي اعتدت على المدنيين في الأراضي السعودية.

وأضاف أن مقر صناعة الطائرات "درون" في أحد مراكز البحوث العلمية في مصياف، وهو من أبرز المراكز التي تنتج هذه الطائرات بخبرات إيرانية، ميراً إلى أن إيران زودت كلاً من النظام السوري وحزب الله اللبناني والميليشيات الحوثية بطائرات "أبابيل" وهي طيارة انتحارية تحمل رؤوساً متفجرة، وتصل سرعتها إلى 300 كيلومتر في الساعة.