كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 25 سائحا بحادث سير في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وكالة الأنباء الحكومية التركية، إن حافلة سياحية تقل سياحًا من بولندا وروسيا والنرويج انحرفت عن طريقها بالقرب من ساحل البحر المتوسط وانقلبت، مما أدى إلى إصابة 25 شخصًا على الأقل.

وقالت وكالة الأناضول إن الحادث وقع يوم الثلاثاء بالقرب من منتجع كيمير السياحي الشهير في مقاطعة أنطاليا.

وذكر التقرير أنه تم نقل الركاب المصابين إلى المستشفيات في كيمير وبلدة كوملوكا القريبة.

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وقالت وكالة الانباء DHA الخاصة ان معظم الجرحى كانوا من السياح البولنديين واثنان منهم في حالة خطيرة.

كما اوضحت هيئة الصحة بدبي إن سائق الحافلة فقد السيطرة على السيارة رغم أن السبب لم يعرف على الفور.

و ذكر التقرير إن الأشخاص الآخرين المسافرين على الطريق هرعوا من سياراتهم لمساعدة السياح حتى وصلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

