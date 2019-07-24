كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 قطاعات تهبط ببورصة قطر 0.3% في ختام تعاملات أمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأثرت بورصة قطر بإفصاح الشركات عن خسائرها في الربع الثاني من العام الجاري، إذ أنهت تعاملات الثلاثاء، متراجعة مع هبوط 5 قطاعات، وسط تباين بالتداولات.

وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.29 بالمائة ليصل إلى النقطة 10511.25، خاسراً 30.99 نقطة عن مستويات الاثنين.

وفقدت القيمة السوقية للشركات المدرجة ببورصة قطر، نحو 1.78 مليار ريال قطري (488 مليون دولار أمريكي)، خلال تعاملات الثلاثاء، مقارنة مع القيمة السوقية المسجلة في نهاية تعاملات أمس الإثنين.

وهبطت القيمة السوقية للشركات المدرجة اليوم لتستقر عند 577.4 مليار ريال قطري (158.8 مليار دولار أمريكي).

كانت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة قطر قد بلغت حتى نهاية تعاملات أمس الإثنين، نحو 579.2 مليار ريال قطري (159.2 مليار دولار أمريكي)، بحسب البيانات الرسمية المنشورة.

وتباينت التداولات اليوم، إذ ارتفعت السيولة إلى 162.15 مليون ريال، مقابل 155.86 مليون ريال بالأمس، بينما انخفضت أحجام التداول عند 51.18 مليون سهم، مقارنة بـ53.45 مليون سهم في الجلسة السابقة.

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وشهدت التعاملات تراجع قطاعات النقل، والتأمين، والصناعة، والعقارات، والبنوك والخدمات المالية، فيما ارتفع البضائع وحيداً.

هبط الصناعة 0.79 بالمائة، متأثراً بتراجع 6 أسهم تقدمها المستثمرين بـ2.16 بالمائة.

وكانت المستثمرين أعلنت القوائم المالية للربع الثاني من 2019، إذ تقلصت أرباحها بنسبة 36.2 بالمائة إلى 32.89 مليون ريال، وسجلت في النصف الأول من 2019 أرباحاً بقيمة 84.4 مليون ريال، بهبوط سنوي 37.8 بالمائة.

وانخفض البنوك 0.09 بالمائة، لتراجع عدة أسهم أبرزها الوطني القيادي بنسبة 0.31 بالمائة.

وفي المقابل ارتفع البضائع 0.41 بالمائة، لنمو 3 أسهم على رأسها زاد القابضة بـ2.20 بالمائة.

وتصدر سهم المستثمرين القائمة الحمراء بـ2.16 بالمائة، فيما جاء الإسلامية القابضة في مقدمة الارتفاعات بـ4.17 بالمائة.

وحول أنشط التداولات، تصدر الأول المنخفض 0.49 بالمائة الكميات بـ6.37 مليون ريال، فيما تصدر الوطني السيولة بقيمة 42.24 مليون ريال.