الدرك يعتقل “بيدوفيل” داوم على اغتصاب قاصر نواحي تارودانت

أوقفت مصالح الدرك الملكي في تارودانت، مساء أول أمس الاثنين، “بيدوفيل” في عقده الثالث، بعد تورطه في قضية، تتعلق بهتك عرض طفل قاصر، يبلغ من العمر نحو 14 سنة.
وبحسب مصادر محلية، فإنه جرى اعتقال المتهم على إثر شكاية تقدم بها والد الضحية، معززة بشهادة طبية تفيد بتعرض الضحية للاستغلال الجنسي من طرف المعني بالأمر.
وأضافت المصادر ذاتها أن الضحية القاصر صرح بأن “البيدوفيل”، دوام على استدراجه إلى كوخ في مكان معزول في المنطقة، وهتك عرضه عدة مرات بدوار سبت الكردان.
يذكر أن المتهم احتفظ به تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة في انتظار عرضه على العدالة.
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