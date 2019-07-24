وادي عارة: إصابة خطيرة لعابر سبيل في حادث دهس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب عابر سبيل، في الستينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لحادث دهس من قبل سيارة على شارع 65 قرب مفرق بلدة عرعرة بمنطقة وادي عارة، صباح اليوم الأربعاء.
وقدمت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان العلاج الأولي للمصاب ونقلته بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لاستكمال العلاج. وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث.
وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي في المنطقة أن "المركز تلقى بلاغا الساعة 06:44 حول إصابة رجل (60 عاما) جراء تعرضه للدهس قرب عرعرة، وعمل الطاقم الطبي على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب الذي وصفت جروحه بالخطيرة، وهو فاقد الوعي وتمّ ربطه بأجهزة التنفس الاصطناعي وأحيل لاستكمال العلاج في مستشفى 'رمبام' في حيفا".
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