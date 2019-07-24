القدس - بواسطة محمد عز العرب - واصل عدد من الصيادين العرب وطواقم الإنقاذ والشرطة أعمال البحث عن شاب لليوم الثاني على التوالي صباح اليوم، الأربعاء، وذُكر أن الشاب دخل البحر وفقدت آثاره مساء أمس، أمام شاطئ مسجد حسن بيك في مدينة يافا.
وقامت الطواقم بأعمال البحث والتمشيط على طول ساحل شاطئ حسن بيك إلى شواطئ مدينة تل أبيب من أجل العثور على الشاب المفقود.
هذا، ولم تكشف الشرطة هوية الشاب، فيما تجمهر عدد من الأهالي على الشاطئ آملين بالعثور على الشاب سالما معافى.
كانت هذه تفاصيل خبر البحث عن غريق أمام شاطئ مسجد حسن بيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.