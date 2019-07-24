البحث عن غريق أمام شاطئ مسجد حسن بيك

القدس - بواسطة محمد عز العرب - واصل عدد من الصيادين العرب وطواقم الإنقاذ والشرطة أعمال البحث عن شاب لليوم الثاني على التوالي صباح اليوم، الأربعاء، وذُكر أن الشاب دخل البحر وفقدت آثاره مساء أمس، أمام شاطئ مسجد حسن بيك في مدينة يافا.

وقامت الطواقم بأعمال البحث والتمشيط على طول ساحل شاطئ حسن بيك إلى شواطئ مدينة تل أبيب من أجل العثور على الشاب المفقود.

هذا، ولم تكشف الشرطة هوية الشاب، فيما تجمهر عدد من الأهالي على الشاطئ آملين بالعثور على الشاب سالما معافى.