أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، انعقاد اجتماعات المجلس، الأربعاء، بالمقر الجديد للحكومة بمدينة العلمين الجديدة، شمالي البلاد، وذلك للمرة الأولى.
وأشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في تصريحات نقلها موقع "مصراوي" إلى أن مدينة العلمين الجديدة، بها مناطق سكنية تستوعب 3 ملايين نسمة، ومناطق تجارية وسياحية وأخرى صناعية، بخلاف الجامعات والمباني الخدمية الأخرى التي يجري تنفيذها بسواعد أكثر من 100 ألف مهندس وعامل في شركات مقاولات مصرية.
يشار إلى أن المبنى الجديد الخاص بـمجلس الوزراء المصري يتكون من دور أرضي و4 أدوار علوية، وقاعة للاجتماعات الرئيسية وأجنحة الوزراء والمركز الإعلامي، حسب الصحيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع 'تاريخي' للحكومة المصرية في مقرها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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