بالصور: الجسر الأكثر رعبًا في العالم أشبه بلعبة قطار الموت!

يعد جسر "إيشيما أوهاشي" باليابان، ثالث اكبر جسر من نوعه في العالم لارتفاعه العالي الذي يسمح بمرور السفن من تحته.

ويربط الجسر الذي يمر عبر بحيرة ناكومي المالحة، بين مدينة ماتسو وساكايميناتو. ويمتد جسر" إيشيما أوهاشي" على مسافة 1.7 كيلومتر، ويبلغ عرضه 11.4 متر، مما يجعله أكبر جسر في اليابان وثالث أكبر جسر في العالم.

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ويتميز الجسر بمنحدر شديد يثير الرعب في نفوس السائقين، بدرجة 6.1 % على الجانب الأول من ولاية شيمان، ودرجة 5.1% على الجانب الآخر لولاية توتوري، مما يعطيه مظهرا يشبه لعبة "قطار الموت".