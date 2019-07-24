السعودية تعلن 15 يوما إجازة عيد الأضحى

أعلنت المملكة العربية السعودية "رسميا" أيام إجازة عيد الأضحى لعام 2019.
ونشرت وزارة الخدمة المدنية السعودية، بيانا، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، كشفت فيه أيام إجازة عيد الأضحى.
وأشارت إلى أن إجازة عيد الأضحى، ستبدأ من نهاية دوام يوم الاثنين 5 آب (الموافق 4 ذي الحجة)، وتنتهي يوم الأحد 18 آب، (الموافق 17 ذي الحجة).
ومن المنتظر أن تعلن السعودية، موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى، والتي تشير البحوث الفلكية إلى أنه متوقع أن تكون وقفة عرفات يوم الأحد 11 آب، فيما سيكون أول أيام عيد الأضحى يوم الاثنين 12 آب.
وأوضحت أن إجازة عيد الأضحى في السعودية، لعام 2019، ستكون 15 يوما كاملا.
وأشارت إلى أن إجازة عيد الأضحى، ستبدأ من نهاية دوام يوم الاثنين 5 آب (الموافق 4 ذي الحجة)، وتنتهي يوم الأحد 18 آب، (الموافق 17 ذي الحجة).
ومن المنتظر أن تعلن السعودية، موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى، والتي تشير البحوث الفلكية إلى أنه متوقع أن تكون وقفة عرفات يوم الأحد 11 آب، فيما سيكون أول أيام عيد الأضحى يوم الاثنين 12 آب.
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