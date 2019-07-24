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العراق يحصل على منصبين جديدين في الاتحاد الآسيوي

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2019-07-24 | 08:51

العراق يحصل على منصبين جديدين في الاتحاد الآسيوي

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حصل الاتحاد العراقي لكرة القدم على منصبين جديدين في لجان الاتحاد الاسيوي للعبة.
وقال امين سر الاتحاد، صباح رضا في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "الاتحاد الاسيوي بعث كتابا رسميا، امس الثلاثاء ، اكد فيه تسمية كامل زغير وسعد مالح في لجنتي المسؤولية الاجتماعية والاتحادات الاعضاء".

واضاف ان "التسميتين الجديدتين تؤكدان اهتمام الاتحاد القاري بالحضور العراقي، وتأكيد وجوده ضمن لجانه العاملة".

واوضح ان "وجود الاتحاد ضمن ثلاث لجان يعد أمرا مهما نأمل من خلاله ان نستعيد مكاننا المرموق ضمن الاسرة الاسيوية، فضلا على وجود السيد رئيس الاتحاد، عبد الخالق مسعود، في المكتب التنفيذي للاتحاد القاري بعد فوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد الاسيوي للعبة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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