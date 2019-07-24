العراق يحصل على منصبين جديدين في الاتحاد الآسيوي

2019-07-24 | 08:51
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حصل الاتحاد العراقي لكرة القدم على منصبين جديدين في لجان الاتحاد الاسيوي للعبة.
واضاف ان "التسميتين الجديدتين تؤكدان اهتمام الاتحاد القاري بالحضور العراقي، وتأكيد وجوده ضمن لجانه العاملة".
واوضح ان "وجود الاتحاد ضمن ثلاث لجان يعد أمرا مهما نأمل من خلاله ان نستعيد مكاننا المرموق ضمن الاسرة الاسيوية، فضلا على وجود السيد رئيس الاتحاد، عبد الخالق مسعود، في المكتب التنفيذي للاتحاد القاري بعد فوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد الاسيوي للعبة".
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