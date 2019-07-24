العراق يحصل على منصبين جديدين في الاتحاد الآسيوي

وقال امين سر الاتحاد، صباح رضا في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "الاتحاد الاسيوي بعث كتابا رسميا، امس الثلاثاء ، اكد فيه تسمية كامل زغير وسعد مالح في لجنتي المسؤولية الاجتماعية والاتحادات الاعضاء".واضاف ان "التسميتين الجديدتين تؤكدان اهتمام الاتحاد القاري بالحضور العراقي، وتأكيد وجوده ضمن لجانه العاملة".

واوضح ان "وجود الاتحاد ضمن ثلاث لجان يعد أمرا مهما نأمل من خلاله ان نستعيد مكاننا المرموق ضمن الاسرة الاسيوية، فضلا على وجود السيد رئيس الاتحاد، عبد الخالق مسعود، في المكتب التنفيذي للاتحاد القاري بعد فوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد الاسيوي للعبة".

