الصين تطلق استراتيجيتها العسكرية لـ"العصر الجديد"

أطلقت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، استراتيجيتها العسكرية خلال الفترة المقبلة والتي نشرها مجلس الدولة الصيني تحت عنوان "الكتاب الأبيض للدفاع الوطني في العصر الجديد".

وذكر الكتاب الأبيض أن هناك مسائل حدودية ونزاعات على مناطق بحرية وجزر لا تزال دون حل بين الصين وجيرانها.

وأوضح أن كثيرا ما ترسل بعض الدول من خارج المنطقة سفنا وطائرات للاستطلاع لدخول المياه الإقليمية الصينية بصورة غير قانونية.

وذكر أن "الولايات المتحدة عدّلت سياستها الدفاعية القومية واستراتيجيتها العسكرية من خلال تبني سياسة أحادية الجانب، ما أثار منافسة شديدة بين الدول الكبرى، وأدى إلى زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري".

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وبيّنت الصين في استراتيجيتها العسكرية أن الإجراءات الأمريكية دفعت دولا أخرى إلى تعزيز قدراتها النووية والصاروخية.





وأكدت الصين في كتابها الأبيض أن جيش التحرير الصيني هو قوة سلام يقوم بحماية سيادة البلاد وتطورها السلمي، موضحة أن إنفاقها العسكري "معقول ومعتدل".

وأشارت إلى أن الإنفاق العسكري للصين هو ثاني أكبر إنفاق في العالم، وهو ما تحدده متطلبات الدفاع الوطني للصين والاقتصاد وسياسة الدفاع الوطني.

ولفتت إلى أن الصين تعد أيضا ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ويمثل الإنفاق العسكري للصين نحو ربع إنفاق الولايات المتحدة في عام 2017.



