سفارة روسيا بكوريا الشمالية: نبذل جهدنا لتسوية وضع سفينة الصيد الروسية بكوريا الشمالية

أكدت ​السفارة الروسية​ في ​كوريا الشمالية​ أنها تبذل قصارى جهدها لتسوية الوضع حول سفينة صيد روسية احتجزتها سلطات البلاد مؤخرا، موضحةً أن "قوات حرس الحدود في كوريا الشمالية احتجزت في 17 تموز سفينة ​الصيد​ "سياهايلين-8" التابعة لـ"الشركة الشمالية الشرقية لصيد الأسماك" الروسية، وعلى متنها طاقم مكون من 17 فردا، هم 15 مواطنا ​روسيا​ وكوريان جنوبيان".

وأشارت السفارة إلى أنه "يجري حاليا التحقق من كافة حيثيات الحادث، وأنها على تواصل دائم مع السلطات الكورية الشمالية والشركة صاحبة ​السفينة​، وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتسوية المشكلة في أسرع وقت".