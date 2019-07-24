أكدت السفارة الروسية في كوريا الشمالية أنها تبذل قصارى جهدها لتسوية الوضع حول سفينة صيد روسية احتجزتها سلطات البلاد مؤخرا، موضحةً أن "قوات حرس الحدود في كوريا الشمالية احتجزت في 17 تموز سفينة الصيد "سياهايلين-8" التابعة لـ"الشركة الشمالية الشرقية لصيد الأسماك" الروسية، وعلى متنها طاقم مكون من 17 فردا، هم 15 مواطنا روسيا وكوريان جنوبيان".
وأشارت السفارة إلى أنه "يجري حاليا التحقق من كافة حيثيات الحادث، وأنها على تواصل دائم مع السلطات الكورية الشمالية والشركة صاحبة السفينة، وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتسوية المشكلة في أسرع وقت".
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة روسيا بكوريا الشمالية: نبذل جهدنا لتسوية وضع سفينة الصيد الروسية بكوريا الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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