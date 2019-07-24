إنقاذ 16 مهاجرا غير نظامي كانوا على وشك الموت اختناقا في المجر

أفادت معلومات ​صحفية​ بأن "​الشرطة​ ​المجر​ية أنقذت 16 مهاجرا غير نظاميمختبئين في صندوق ​سيارة​ مغلقة، كانت تنقلهم من المجر إلى ​النمسا​"، موضحةً أن "​المهاجرين​ غير النظاميين حاولوا تحذير السائق من أنهم على وشك الموت اختناقًا بعد رحلة استمرت لساعات طويلة من ​رومانيا​ باتجاه الحدود الغربية للمجر، دون جدوى".

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