إنقاذ 16 مهاجرا غير نظامي كانوا على وشك الموت اختناقا في المجر

أفادت معلومات صحفية بأن "الشرطة المجرية أنقذت 16 مهاجرا غير نظاميمختبئين في صندوق سيارة مغلقة، كانت تنقلهم من المجر إلى النمسا"، موضحةً أن "المهاجرين غير النظاميين حاولوا تحذير السائق من أنهم على وشك الموت اختناقًا بعد رحلة استمرت لساعات طويلة من رومانيا باتجاه الحدود الغربية للمجر، دون جدوى".
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