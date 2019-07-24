القطاع الغربي لليونيفيل ينظم ورشة عمل لعائلات شهداء الجيش وقوى الأمن بشمع

نظمت قيادة القطاع الغربي لليونيفيل ومؤسسة المقدم المغوار الشهيد صبحي العاقوري ورشة عمل ثقافية وترفيهية ترفيهية لعائلات شهداء الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في مقرها في شمع في قضاء صور بحضور قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الإيطالي برونو بيشوتا، رئيسة مؤسسة المقدم المغوار الشهيد صبحي العاقوري السيدة ليا العاقوري واولاد وعقيلات الشهداء، عدد من الضباط وجنود حفظ السلام الإيطاليين.
وأعرب الجنرال بيشوتا عن سعادته لاستضافة الأولاد، معتبرا إياهم أخوة للجنود الايطاليين وشاكراً لهم مجيئهم إلى مقر شمع حيث أعطوا الحياة وضخوا روح الشباب والمحبة والالفة وثمنّ عالياً الجهود التي تبذلها العاقوري لدعم الأولاد في شتى المجالات وخصوصاً تنمية المهارات الرياضية والثقافية والاجتماعية لديهم وأكد على العلاقة الوثيقة التي تجمع الكتيبة الإيطالية بالمجتمع المحلي والجيش اللبناني بهدف التعاون المدني العسكري وتقديم الدعم للسكان المحليين وذلك تطبيقا لمندرجات قرار مجلس الامن للأمم المتحدة 1701.
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