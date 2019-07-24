عمران خان: متفائل بصفحة جديدة في العلاقات مع واشنطن

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان خلال لقائه الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن تفاؤله بفتح صفحة جديدة في العلاقات مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه سعيد جدا باللقاء الذي جمعه مع ترامب، الإثنين، في البيت الأبيض.
ولفت إلى أنه اتفق مع ترامب على أن العلاقات بين البلدين ستشهد فترة أفضل، مقارنة بالأعوام الأخيرة، مشيراً إلى أن "السلام في أفغانستان يمكن تحقيقه عبر بوابة السياسة فقط"، مؤكداً أنه "لن يكون ذلك سهلا، لكن نعتقد أن هذا هو الطريق الأفضل، والولايات المتحدة تدرك ذلك حاليا، ولذا يمكننا تأسيس علاقة جيدة معها".
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