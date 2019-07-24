عمران خان: متفائل بصفحة جديدة في العلاقات مع واشنطن

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني ​عمران خان​ خلال لقائه الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ عن تفاؤله بفتح صفحة جديدة في العلاقات مع ​الولايات المتحدة​، مشيراً إلى أنه سعيد جدا باللقاء الذي جمعه مع ترامب، الإثنين، في ​البيت الأبيض​.

ولفت إلى أنه اتفق مع ترامب على أن العلاقات بين البلدين ستشهد فترة أفضل، مقارنة بالأعوام الأخيرة، مشيراً إلى أن "السلام في ​أفغانستان​ يمكن تحقيقه عبر بوابة ​السياسة​ فقط"، مؤكداً أنه "لن يكون ذلك سهلا، لكن نعتقد أن هذا هو الطريق الأفضل، والولايات المتحدة تدرك ذلك حاليا، ولذا يمكننا تأسيس علاقة جيدة معها".