أفاد مراسل النشرة في صيدا ان مجهولين اقدموا على سرقة سوبرماركت البسام في مجدليون شرق مدينة صيدا بواسطة الكسر والخلع.
وفي التفاصيل فقد قام السارقون بكسر الزجاج الخلفي للسوبرماركت والدخول اليه وحاولوا سرقة الخزنة الموجودة في مكتب الادارة ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك، فسرقوا ما استطاعوا أخذه من المكان كما أخذوا شاشة عرض الكاميرات وفروا الى جهة مجهولة.
وقد حضرت الى المكان القوى الامنية والشرطة القضائية وفتحوا تحقيقا بالحادث ويعملون على مراجعة كاميرات المراقبة، خصوصا وان اجهزة التسجيل DVR لم يتمكن السارقون من معرفة مكانها.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: سرقة سوبرماركت البسام في مجدليون شرق صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.