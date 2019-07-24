النشرة: سرقة سوبرماركت البسام في مجدليون شرق صيدا

أفاد مراسل ​النشرة​ في صيدا ان مجهولين اقدموا على سرقة سوبرماركت البسام في ​مجدليون​ شرق ​مدينة صيدا​ بواسطة الكسر والخلع.

وفي التفاصيل فقد قام السارقون بكسر الزجاج الخلفي للسوبرماركت والدخول اليه وحاولوا سرقة الخزنة الموجودة في مكتب الادارة ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك، فسرقوا ما استطاعوا أخذه من المكان كما أخذوا شاشة عرض الكاميرات وفروا الى جهة مجهولة.

وقد حضرت الى المكان ​القوى الامنية​ و​الشرطة القضائية​ وفتحوا تحقيقا بالحادث ويعملون على مراجعة كاميرات المراقبة، خصوصا وان اجهزة التسجيل DVR لم يتمكن السارقون من معرفة مكانها.