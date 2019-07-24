جنبلاط: ماذا تريد الممانعة من الحكومة ومن لبنان؟

سأل رئيس حزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "ماذا تريد الممانعة من الحكومة ومن لبنان؟". وقال: "التعطيل الكامل يبدو والشلل الكامل وتحطيم القضاء على طريقة الجريصاتيات وتنصيب محاكم عرفية".
ورأى انه "غريب هذا النهج العبثي لكن لا عجب فهم يعيشون في عالمهم المعزول المغلق ويتصورون المؤامرات في كل مكان .على اية حال الله يهديهم لطريق الصواب والمنطق".
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