النشرة: الاضراب في عين الحلوة دخل يومه التاسع

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، ان الاضراب الشامل واقفال المداخل الرئيسية في ​مخيم عين الحلوة​، دخل يومه التاسع رفضا لقرار وزير العمل ​كميل ابو سليمان​ ضد المؤسسات و​العمال​ الفلسطينيين في ​لبنان​.

واكدت ​مصادر فلسطينية​ "النشرة"، ان جميع مداخل المخيم ما زالت مقفلة بالاطارات والمشتعلة والعوائق الحديدية امام السيارات وسط تسهيل حركة انتقال ابناء المخيم المشاة.

وكان المخيم قد شهد سلسلة مسيرات ليلية احتجاجا على تصريح وزير الخارجية ​جبران باسيل​ بدعم قرار وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ حول تنظيم العمالة الفلسطينية.