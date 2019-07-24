مكاوي: المنتجعات في محافظة جبل لبنان تخضع لفحوصات دورية

أكد محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي أننا "بدأنا بأخذ عينات من المياه في برك السباحة والمنتجعات في محافظة جبل لبنان لفحصها"، مشيرا الى انه "حرصت كي لا يأخذ الموضوع طابعا اعلاميا ولكن للاسف فوجئت بتسريب الموضوع على وسائل التواصل الإجتماعي".
وفي حديث اذاعي ضمن برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشاع عبود، أوضح مكاوي أن "اي منتجع او مسبح يتبين ان المياه فيه غير صالحة للسباحة نطلب من صاحبه معالجة الأمر فورا"، لافتا الى ان "المنتجعات تخضع لفحوصات دورية".
وكانت ادارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة - رياق القاع قد أكد أن " المواصفات التي نتبعها في مختبراتنا من أجل اصدار النتائج هي مواصفات أجنبية موثوقة".
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