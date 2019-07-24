مخزومي: الجيش خط أحمر ولن نرضى المس بحقوقه

أكد النائب فؤاد مخزومي في حديث صحفي على هامش الحفل الذي أقامته السفارة اللبنانية في ايطاليا بمناسبة عيد الجيش في العاصمة روما، أن "الجيش خط أحمر ولن نرضى بأي شكل من الأشكال أن تمس حقوقه". وقال: "إعترضت على الموازنة لأنني أعتبر أن علينا المحافظة في هذه المرحلة على المؤسسات العسكرية والقضائية ودعمها، فهذه المؤسسات الوطنية هي الوحيدة التي أبعدتها قياداتها، بخاصة قائد الجيش جوزاف عون الذي أوجه له التحية، عن التجاذبات السياسية في البلد".
ورأى أن "المؤسسات العسكرية هي شبكة أمان للبنان في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها، فبعد معركة فجر الجرود لا يمكن لأحد إلا أن يعترف بفضل الجيش اللبناني قيادة وعناصر، حيث استطاع أن يقود أشرس المعارك ضد الإرهاب وبطريقة حضارية مميزة"، معتبرا ان "الجيش بحاجة لمساعدات تقنية"، داعيا "الطبقة السياسية الى أن تدرك أن الجيش خط أحمر ولا يمكن اللعب أو المناورة عبره".
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