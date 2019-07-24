مخزومي: الجيش خط أحمر ولن نرضى المس بحقوقه

أكد النائب ​فؤاد مخزومي​ في حديث صحفي على هامش الحفل الذي أقامته ​السفارة اللبنانية​ في ​ايطاليا​ بمناسبة عيد الجيش في العاصمة روما، أن "الجيش خط أحمر ولن نرضى بأي شكل من الأشكال أن تمس حقوقه". وقال: "إعترضت على ​الموازنة​ لأنني أعتبر أن علينا المحافظة في هذه المرحلة على المؤسسات العسكرية والقضائية ودعمها، فهذه المؤسسات الوطنية هي الوحيدة التي أبعدتها قياداتها، بخاصة قائد الجيش ​جوزاف عون​ الذي أوجه له التحية، عن التجاذبات السياسية في البلد".

ورأى أن "المؤسسات العسكرية هي شبكة أمان للبنان في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها، فبعد معركة ​فجر الجرود​ لا يمكن لأحد إلا أن يعترف بفضل ​الجيش اللبناني​ قيادة وعناصر، حيث استطاع أن يقود أشرس المعارك ضد ​الإرهاب​ وبطريقة حضارية مميزة"، معتبرا ان "الجيش بحاجة لمساعدات تقنية"، داعيا "الطبقة السياسية الى أن تدرك أن الجيش خط أحمر ولا يمكن اللعب أو المناورة عبره".