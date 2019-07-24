أقامت جمعية "بنين" حملة تبرعات في منطقة ​الأشرفية​ لمساعدة الطفلة مرلين. وجمعت "بنين" مبلغ 1345000 ليرة من التبرعات خلال حملة التضامن في ​ساحة ساسين​ بالأشرفية.

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كانت هذه تفاصيل خبر جمعية "بنين" نظمت حملة تبرعات في الاشرفية لمساعدة طفلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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