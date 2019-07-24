الخليل بحث مع فنيانوس الاوضاع العامة وحاجات منطقة حاصبيا

زار عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​أنور الخليل​، وزير المالية ​علي حسن خليل​ وبحث معه بعدد من الملفات لاسيما ملف ​السراي الحكومي​ لقضاء ​حاصبيا​.

كما زار الخليل وزير الأشغال العامة ​يوسف فنيانوس​ وجرى عرض للأوضاع العامة ومن ثم عرض لحاجات منطقة حاصبيا حيث وعد فنيانوس بـ"تلبية ما أمكن من الحاجات لاسيما الطرقات الرئيسية الموصلة لمدينة حاصبيا بإعتبارها مركز ​القضاء​".

وأعطى توجيهاته لمعالجة وترميم وتدعيم جسر ​الحاصباني​ بالسرعة الممكنة.

من جهته، شكر الخليل، فنيانوس تفهمه لحاجات المنطقة مقدرا له وضع المنطقة ضمن أولويات عمل الوزارة وبرامجها لهذا العام.