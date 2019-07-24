الخليل بحث مع فنيانوس الاوضاع العامة وحاجات منطقة حاصبيا

زار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل، وزير المالية علي حسن خليل وبحث معه بعدد من الملفات لاسيما ملف السراي الحكومي لقضاء حاصبيا.
كما زار الخليل وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس وجرى عرض للأوضاع العامة ومن ثم عرض لحاجات منطقة حاصبيا حيث وعد فنيانوس بـ"تلبية ما أمكن من الحاجات لاسيما الطرقات الرئيسية الموصلة لمدينة حاصبيا بإعتبارها مركز القضاء".
وأعطى توجيهاته لمعالجة وترميم وتدعيم جسر الحاصباني بالسرعة الممكنة.
من جهته، شكر الخليل، فنيانوس تفهمه لحاجات المنطقة مقدرا له وضع المنطقة ضمن أولويات عمل الوزارة وبرامجها لهذا العام.
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