عبدالله: ماذا يعني توقف شركة "سيتي بلو" عن رفع النفايات في الشوف وعاليه وبعبدا؟

سأل عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ "النائب ​بلال عبدالله​ ماذا يعني توقف شركة "سيتي بلو" عن رفع النفايات في ​الشوف​ و​عاليه​ و​بعبدا​؟ وقبل اي اتهام سياسي، نضع الموضوع في عهدة الحكومة للمعالجة، خاصة واننا في فصل الصيف، وكل البدائل التي نحضر لها ليست جاهزة بعد.

واشار عبدالله في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "اساسا المكبات العشوائية لم تعالج، ومنها يحترق يوميا ويلوث كبرجا مثلا".