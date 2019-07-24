سأل عضو كتلة اللقاء الديمقراطي "النائب بلال عبدالله ماذا يعني توقف شركة "سيتي بلو" عن رفع النفايات في الشوف وعاليه وبعبدا؟ وقبل اي اتهام سياسي، نضع الموضوع في عهدة الحكومة للمعالجة، خاصة واننا في فصل الصيف، وكل البدائل التي نحضر لها ليست جاهزة بعد.
واشار عبدالله في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "اساسا المكبات العشوائية لم تعالج، ومنها يحترق يوميا ويلوث كبرجا مثلا".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: ماذا يعني توقف شركة "سيتي بلو" عن رفع النفايات في الشوف وعاليه وبعبدا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.