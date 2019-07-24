حاصباني: وزير العمل يطبّق القانون وبعض الأفرقاء في لبنان قاموا بتضليل الفلسطينيين

اشار نائب رئيس الحكومة الوزير ​غسان حاصباني​ إلى أن "نسبة الفوائد في لبنان هي الأعلى في العالم ويجب الا يتجاوز العجز في الموازنة عتبة الـ5،5%"، معتبرا ان "​الوضع الاقتصادي​ في لبنان لا نحسد عليه والوضع المالي لديه تحديات كبيرة سنواجهها في الأيام المقبلة".

وفي حديث اذاعي ضمن برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشاع عبود، اعتبر حاصباني أن "مؤتمر سيدر ليس الحل الوحيد بل هو ديون زائدة من مجموعة دول تريد مساعدة لبنان عبر القروض"، لافتا الى أن "هناك تهرب جمركي في المعابر الشرعية وغير الشرعية وموضوع السكانر سيكون في الخدمة في الأشهر المقبلة".

وشدد على وجوب "الالتزام بخطة الكهرباء وإذا لم نطبق الخطة سنضع انفسنا في وضع كارثي"، مؤكدا انه "إذا لم نتخذ الإصلاحات على محمل الجد من الآن إلى سنة سنقود البلد إلى انهيار فعلي لأنها المرة الأولى التي نواجه هكذا انحدار اقتصادي في ​تاريخ لبنان​".

واوضح حاصباني أن "فكرة الإعفاءات لا تؤثر على المواطن العادي لذلك أول خطوة يجب ان نقوم بها هي إقفال المعابر غير الشرعية"، معتبرا ان "خصخصة ادارة ​مرفأ بيروت​ تنتج أكثر من مليار دولار وهكذا ندخّل أموال لخزينة الدولة"، لافتا الى ان "المحاصصة السياسية تزيد مع الوقت ونحن طالبنا بآلية للتعيينات". وشدد حاصباني على ان "وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ يطبّق القانون وبعض الأفرقاء في لبنان قاموا بتضليل الفلسطينيين".