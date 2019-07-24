المنياري: تجريدي من عضوية فريق مجلس المستشارين سببه شكايتي للوكيل العام للملك

ردا على “الاتهامات” التي حاولت الجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء والكهرباء والتطهير بالمغرب، توجيهها إليه،كشف رشيد المنياري، القيادي بالاتحاد المغربي للشغل، أن ما حدث خلال جلسة مجلس المستشارين، الأسبوعالماضي، هو مجرد “إعلان تجريد من عضوية الفريق فقط، واصفا ما حدث بـ“إجراء عادي جدا“، نافيا في اتصال مع“أخبار اليوم” أن “يكون تم تجميد عضويته بمجلس المستشارين كبرلماني“.

وشدد المنياري أن خلافه مع النقابة له علاقة مباشرة مع واقعة الطعن، الذي قدمه في شرعية المؤتمر الأخير للاتحادالمغربي للشغل الرائج حاليا في المحكمة الابتدائية بالبيضاء، والتي كانت أولى جلساتها يوم الاثنين 15 يوليوز2019، نافيا أن يكون تم طرده من النقابة إلى حد الآن.

ووصف المنياري خلافه مع النقابة بـ“الحملة الهستيرية والتضليلية“، والتي هدفها، حسبه، “الاستهلاك الداخليوخلط الأوراق والتغطية على المتابعات القضائية التي انطلقت مع التحقيقات التي انطلقت يوم الاثنين 24 يونيو2019 من طرف الفرقة الوطنية بناء على الشكاية التي تقدمت بها كبرلماني للوكيل العام عبدالنباوي من أجل فتحتحقيق في “اختلالات” ميزانية جمعية المشاريع لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب التييرأسها نائب الموخارق، الذي تقاعد منذ سنة 1999، والتي تقدر ميزانيتها السنوية بأزيد من 20 مليار سنتيم“.

وأكد المنياري ردا على اتهامات الجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء والكهرباء والتطهير بالمغرب، “استمراره في خطفضح المفسدين“، مجددا ثقته في “القضاء المغربي لمعاقبة كل الفاسدين الذين راكموا ثروات خيالية على حسابالشغيلة، وتلاعبوا في ميزانية جمعية المشاريع الاجتماعية، المستخلصة من المال العام“.

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وأضاف المنياري أنه لن يتردد في التواصل مع كل المعنيين ومع أي جهة، خدمة لمصلحة الشغيلة ومصلحة الوطن،ويستمر، أيضا، بكل مسؤولية في مراسلة كل من يهمه الأمر كممثل شرعي للطبقة العاملة بمجلس المستشارين،وسوف “يمارس كل صلاحياته الدستورية كعضو فريق الاتحاد المغربي للشغل منتخب، أحب من أحب وكره من كره،إلى حين انتهاء الولاية البرلمانية الحالية لمجلس المستشارين“.

إلى ذلك، كان القيادي في الاتحاد المغربي للشغل، قد بعث بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقضبالرباط، قال فيها إن “من واجبي كبرلماني من جهة، ونائب أول سابق، من جهة أخرى، لرئيس جمعية المشاريعالاجتماعية لعمال وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب التي تصل ميزانيتها السنوية إلىأزيد من 17 مليار سنتيم، أن أخبركم أن مالية الجمعية تتعرض لعملية نهب ممنهجة“. وطالب المنياري من الوكيلالعام للملك بإعطاء تعليماته للجهات المعنية “من أجل فتح تحقيق في اختلالات الجمعية، وتقديم كل المتورطين في نهبالمال العام للمساءلة والمحاسبة“.

وأوضح المنياري في الشكاية التي بدأت الشرطة القضائية تحقق فيها أنه “على الرغم من كل المحاولات بهدف إصلاحوإنقاذ هذه الجمعية التي تعد إحدى أغنى الجمعيات بالمغرب من حيث ميزانيتها السنوية التي تقدر بنحو 17 مليارسنتيم، والتي تستخلص بنسبة 1% من رقم معاملات وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائلبالمغرب، إلا أنها باءت بالفشل وقوبلت بردود فعل تجاوزت كل التوقعات لدرجة أن أحد المرافقين الدائمين لرئيسالجمعية هدد بتصفيتي“.

وأحاط الميناري الوكيل العام للملك علما، “أنه في الوقت الذي تعتبر فيه جمعية الأعمال الاجتماعية أغنى جمعيةبالمغرب برأسمال سنوي يقدر بـ 17 مليار سنتيم، فإن مديونيتها غير المبررة تقدر بأزيد من 10 مليارات سنتيم“.