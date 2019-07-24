مغربي يحاول تهريب 28 كيلوغراما من المخدرات على متن دراجة نارية إلى سبتة المحتلة

حجزت عناصر فرقة المراقبة المشتركة بين الجمارك، والأمن الوطني في مركز باب سبتة المحتلة، صباح أول أمس الاثنين، 28 كلغ من مخدر الشيرا على متن دراجة نارية.

وأفاد مصدر جمركي أن فرقة المراقبة، المكونة من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمديرية العامة للأمن الوطني، باشرت تفتيشا دقيقا لدراجة نارية، كانت في طريقها إلى دخول مدينة سبتة المحتلة، ما أسفر عن العثور على هذه الكمية من المخدرات مدسوسة في مخابئ معدة على مستوى مقدمة، وأرضية الدراجة.

وأوضح المصدر نفسه أنه تمت إحالة سائق الدراجة، المغربي الجنسية، على الفرقة الولائية للشرطة القضائية في تطوان لتعميق البحث معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

يذكر أن وسائل إعلام إسبانية كانت قد نقلت، صباح اليوم الاثنين، خبر تشديد السلطات المغربية لمراقبتها على الدراجات النارية، المارة من المعبر الحدودي مع المدينة المحتلة.