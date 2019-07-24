عباس يدعو لاجتماع عاجل لاتخاذ "قرارات هامة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، مساء أمس الثلاثاء، إن الرئيس محمود عباس دعا لاجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية لاتخاذ "قرارات هامة"، مساء يوم غد، الخميس، المقبل بمقر الرئاسة في رام الله.

وأضاف أبو ردينة: "أمام التحديات الكبيرة المستمرة على كافة المستويات من قبل الجانب الاسرائيلي سواء ما يتعلق بحجز الأموال الفلسطينية، أو استمرار النشاطات الاستيطانية المدمرة المرفوضة، وانتهاءً بهدم بيوت المواطنين، التي كان آخرها بواد الحمص في صور باهر جنوب شرق القدس، فإن سيادته دعا لاجتماع عاجل مساء يوم الخميس، لاتخاذ قرارات هامة ردا على كل هذه التحديات والتعديات".

وأشار، بحسب "وفا"، إلى أن الاجتماع سيكون مفترق طرق على كافة المستويات سواء ما يتعلق بسلسلة الإجراءات الإسرائيلية المرفوضة، وانتهاء بالتحديات الأميركية ومحاولتها دعم الاستفزازات الإسرائيلية، وخلق وقائع لا علاقة لها بالشرعية والحقوق الفلسطينية.

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وكان قد أشار أبو ردينة، الإثنين، إلى أن القيادة الفلسطينية ستعقد خلال الأيام المقبلة سلسلة اجتماعات هامة، وأنها ستتخذ "قرارات مصيرية بشأن العلاقة مع إسرائيل والاتفاقات الموقعة معها".

وبحسبه، فإن عباس حذر مرارا وتكرارا من أن الجانب الفلسطيني لا يمكنه الاستمرار بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل اذا بقيت مصرة على عدم الالتزام بها، مشددا على ضرورة ان يتحمل الجميع مسؤولياتهم كافة، بما في ذلك إسرائيل كسلطة احتلال.