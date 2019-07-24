اتحاد أميركا الجنوبية يعلن عقوبة ميسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن اتحاد أميركا الجنوبية في بيان رسمي له عن العقوبات التي تم فرضها على قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، على خلفية تصريحاته خلال بطولة كوبا أميركا.

وبحسب صحيفة "أوليه"، نقلًا عن بيان اتحاد الكونميبول، فإنه تأكد إيقاف ميسي مباراة واحدة، مع عدم الاتفاق على أي إيقاف آخر إضافي، حول تصريحاته واتهاماته ضد الاتحاد القاري.

وأشار البيان إلى أنه تم فرض غرامة مالية بقيمة 1500 دولار أمريكي، تخصم تلقائيا من المبالغ التي سيستلمها الاتحاد الأرجنتيني.

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وأفاد البيان بأنه لا يوجد أي استئناف ضد هذه القرارات التي أصدرها الاتحاد القاري ضد نجم برشلونة الإسباني.

وكان ميسي قد صرح بأن مسؤولي اتحاد أميركا الجنوبية فاسدون، وحرموا فريقه من التأهل لنهائي كوبا أميركا، في تبريره للخسارة من البرازيل في نصف النهائي.

كما رفض ليونيل، تسلم ميداليته البرونزية بعد مباراة تشيلي التي حصل خلالها على بطاقة حمراء بعد مشادة مع غاري ميديل.