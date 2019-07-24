كفر ياسيف: شرطي يطلق النار على سيارة بادعاء تعرضه للدهس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق عنصر من الشرطة عيارات نارية باتجاه سيارة خصوصية في قرية كفر ياسيف، الليلة الماضية.

وادعى الشرطي أنه تعرض لعملية دهس على الشارع الرئيسي في كفر ياسيف فأطلق النار على السيارة، وفر سائق السيارة من المكان.

وبحسب المعلومات المتوفرة، جرى نقل الشرطي للعلاج في مستشفى الجليل الغربي في نهريا، ووصفت إصابته بأنها طفيفة.

هذا، ولم يبلغ عن اعتقال المشتبه به وخلفية الحادث، فيما تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.