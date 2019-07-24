يافا: مقتل شاب بانفجار في سيارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب، في الثلاثينيات من عمره، مصرعه في انفجار وقع داخل سيارة خصوصية في شارع "كيبوتس غليوت" شرقي مدينة يافا، فجر اليوم الأربعاء.

وبحسب المعلومات الأولية فإن عبوة ناسفة تم زرعها داخل السيارة انفجرت ما تسبب باشتعال السيارة، وأسفر الحادث عن مصرع الشاب الذي كان بداخلها على الفور.

واستدعيت طواقم الإنقاذ والإطفاء والطواقم الطبية إلى مكان الحادث وأخمدت الحريق الذي اندلع بالسيارة عقب الانفجار، فيما وصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى المكان وأغلقت مقطعا من الشارع وباشرت بالتحقيق في ملابسات الحادث.

وأفادت مصادر طبية، في وقت لاحق، أن الجثة التي عُثر عليها داخل السيارة تعود لشاب من مدينة عسقلان (أشكلون) ، وأن خلفية الحادث جنائية.