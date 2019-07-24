استمرار إضراب الممرضات لليوم الثاني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستمر إضراب الممرضات في البلاد، اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، بعد فشل الاتصالات لإجراء مفاوضات ليلية للتوصل إلى اتفاق ينهي الإضراب.

وكان قد قدم طلب رسمي لإصدار أمر بمنع الممرضات من الإضراب، ولكن لم يتم تحديد موعد الجلسة في المحكمة لشؤون العمل، كما أن محاولات إجراء مفاوضات بين رئيسة نقابة الممرضات، إيلانه كوهين، وبين مسؤولين في وزارة المالية لم تنجح.

وعلم أنه خلال يوم أمس لم تجر أية مفاوضات منظمة بين الممرضات وبين وزارة الصحة، ما يعني أنه طوال يوم كامل لم تجر أية محاولات لمنع استمرار الإضراب.

ورغم أن وزير الصحة قد صرح يوم أمس، الثلاثاء، أنه ينوي طلب إصدار أمر منع للإضراب، إلا أنه لم يتم تقديم طلب بشكل منظم، ولم يحدد تاريخ وساعة الجلسة.

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يشار إلى أن الإضراب الذي بدأ صباح أمس سيشمل اليوم المستشفيات وعيادات صحة الجمهور وعيادات صناديق المرضى، باستثناء صندوقي المرضى "مكابي" و"ليئوميت" غير التابعتين لـ"الهستدروت".

وخلال الإضراب، ستعمل غرف العمليات في حالات الطوارئ، بينما تقدم الخدمات في أقسام التسرير في المستشفيات على نحو مقلص، بينما يعمل طاقم مقلص في أقسام العلاج المكثف.

وكان قد بدأ الإضراب يوم أمس بعد تفجر المفاوضات مع وزارتي المالية والصحة.