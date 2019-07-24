محمد بن زايد يصل جاكرتا في زيارة دولة إلى إندونيسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية إلى جاكرتا في زيارة دولة إلى جمهورية إندونيسيا.

وكان في مقدمه مستقبلي ولي عهد أبوظبي، الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.

يذكر أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد وصل إلى جاكرتا، قادما من العاصمة الصينية بكين بعد زيارة دولة استمرت 3 أيام.